Piyasayı kuşattılar! Kaçak tütünde 50 milyarlık ÖTV kaybı
Türkiye'nin kanun dışı sarmalık tütün ve makaronla aktif mücadelesine rağmen, hazinenin sadece bu seneki vergi kaybının 50 milyar lira olduğu tahmin ediliyor. Bu yılın 9 ayında 6 bin 115 operasyonda 4,7 milyon paket kaçak sigara, 1,7 milyar dolu/boş makaron, 273 ton tütün mamulü ile 329 bin puro ele geçirildi. 323 makaron imalathanesi çökertildi.
Kaynak : Türkiye
Eklenme : 03 Kasım 2022 07:35
Dünyada ülke ekonomisine ağır hasar veren ve terörün de en büyük finans kaynağı olan tütün ve tütün mamüllerine kaçakçılığına karşı en etkin mücadeleyi yürüten Türkiye, buna rağmen, kaçak tütün ve makaron (İçinde tütün olmayan gövde. Boş makaron sigara, tüketilmek istenen tütünün doldurulmasıyla içilebilir sigara halini almaktadır) yüzünden yılda 50 milyar lira kayba uğruyor.
KPMG-Türkiye Denetim, Vergi ve Danışmanlık şirketinin 'Türkiye'de Sigara Vergilemesi' başlıklı raporuna göre, Türkiye'de yasa dışı sarmalık tütün tüketiminin her geçen gün artarak toplam tüketimin yüzde 20'sini oluşturduğu tahmin ediliyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız