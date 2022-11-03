Piyasayı kuşattılar! Kaçak tütünde 50 milyarlık ÖTV kaybı

Dünyada ülke ekonomisine ağır hasar veren ve terörün de en büyük finans kaynağı olan tütün ve tütün mamüllerine kaçakçılığına karşı en etkin mücadeleyi yürüten Türkiye, buna rağmen, kaçak tütün ve makaron (İçinde tütün olmayan gövde. Boş makaron sigara, tüketilmek istenen tütünün doldurulmasıyla içilebilir sigara halini almaktadır) yüzünden yılda 50 milyar lira kayba uğruyor.

KPMG-Türkiye Denetim, Vergi ve Danışmanlık şirketinin 'Türkiye'de Sigara Vergilemesi' başlıklı raporuna göre, Türkiye'de yasa dışı sarmalık tütün tüketiminin her geçen gün artarak toplam tüketimin yüzde 20'sini oluşturduğu tahmin ediliyor.