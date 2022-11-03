Hayatımız kolaylaşacak! Tek kart devreye alınacak, toplu taşıma özendirilecek

Hükümet, yeni dönemde trafik sıkışıklığının, kazaların ve hava kirliliğinin azaltılması amacıyla şehir içi ve şehirler arası ulaşımla ilgili bir dizi yeni uygulamayı hayata geçirecek. Bu kapsamda özel araç yerine toplu taşımanın kullanımı özendirilecek. Toplu taşıma sistemleri yaygınlaştırılırken, tek kart ödeme sistemi başlatılacak.

Tek kartla tüm şehirlerde ulaşım ödemesi yapmaya imkan tanıyacak sistem, öncelikle henüz netleştirilmeyen 3 şehirde devreye alınacak. Diğer yandan, kent merkezlerinde tarihi ve kültürel cazibe noktaları ile alışveriş bölgelerinde motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulacak. Çevre Dostu Sokak Projesi kapsamında, her şehirde toplam 20 kilometre uzunluğundaki alan, motorlu taşıtlardan arındırılmış bölge olarak kullanıma açılacak.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ