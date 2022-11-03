Yargıya yeni yol haritası: Hedef sürenin kapsamı genişletilecek

Hükümet; hukukun üstünlüğü, yargılamanın hızlı, adil ve etkili şekilde işlemesi, öngörülebilir olması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve adalet sistemine duyulan güvenin artırılması amacıyla kolları sıvadı. Bu çerçevede yargıda hedef süre uygulaması vasıtasıyla sistemin şeffaflığı artırılacak ve makul sürede yargılanma hakkı daha etkin korunacak.

Mahkemelerin belirlenen süreler içerisinde davaları sonuçlandırmasını öngören ve Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan 'Yargıda Hedef Süre' uygulamasının kapsamında yeni dava türleri için süreler belirlenecek, uygulama geliştirilecek.

YEŞİM ERASLAN