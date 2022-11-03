Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2022

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Ekim 2022

Ekim 2022Ekim 2021Ekim 2020Bir önceki aya göre değişim oranı3,542,392,13Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı57,8015,7510,64Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı85,5119,8911,89On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı65,2617,0911,74

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ekim 2022

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %33,48 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %117,15 ile ulaştırma oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ekim 2022

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,36 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %8,34 ile giyim ve ayakkabı oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ekim 2022

2022 yılı Ekim ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 127 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %77,01, aylık %3,24 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %50,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %77,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,71 olarak gerçekleşti.