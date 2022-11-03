Osmaniye'de otomobille polis aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Kasım 2022 09:45
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 80 ACJ 811 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Hastane kavşağında polis aracıyla çarpıştı.
Kazada, 2 polis memuru ile otomobil sürücüsü hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız