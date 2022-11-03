KPSS ön lisans sonuçları açıklandı
KPSS ön lisans sonuçları açıklandı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Kasım 2022 10:06
KPSS Ön Lisans sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, KPSS ön lisans sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.
DUYURU
(03 Kasım 2022)
2022-KPSS Ön Lisans Sınav Sonuçları Açıklandı
09 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarını 03 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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