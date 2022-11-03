4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
TÜİK, Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 4 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 03 Kasım 2022 10:14
TÜİK, Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 4 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşmede verilen zammı geçti.
Temmuz ayında enflasyon yüzde 2,37, Ağustos ayında yüzde 1,46, Eylül ayında yüzde 3,08, Ekim ayında da yüzde 3,54 arttı.
Memurlara 2022 yılının 2. yarısı için yüzde 7 toplu sözleşme zammı verilmişti. 4 aylık enflasyon verisi toplamda yüzde 10,59 oldu.
Şuan için memurlar için enflasyon farkı oluşmuş durumda.
Kasım ve Aralık ayı memurların alacağı enflasyon farkını netleştirecek.
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