DEVA Partisi Genel Başkanı, altılı masa toplantısı için liderleri ziyaret edecek

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Babacan, altılı masanın ikinci tur ikinci toplantısı öncesi 7 Kasım'da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek.

Babacan, 8 Kasım'da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 9 Kasım'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 10 Kasım'da ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek, toplantıya davet edecek.