Erdoğan'ın sosyal medya hesabından '3 Kasım 2002' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından, AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinde kendisinin oy kullanırken çekilen fotoğrafı paylaşıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Kasım 2022 10:35
AK Parti'nin iktidara geldiği seçimlerin yıl dönümünde yapılan paylaşımda, "20 yıl önce bugün, bu saatler" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2181" numaralı sandığa oyunu atarken çekilen fotoğrafı yer aldı.
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20 yıl önce bugün, bu saatler.Recep Tayyip Erdoğan | Dijital (@RTEdijital) November 3, 2022
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 🇹🇷 pic.twitter.com/A0VFYa3i8W