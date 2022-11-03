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Erdoğan'ın sosyal medya hesabından '3 Kasım 2002' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından, AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinde kendisinin oy kullanırken çekilen fotoğrafı paylaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Kasım 2022 10:35
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Erdoğan'ın sosyal medya hesabından '3 Kasım 2002' paylaşımı

AK Parti'nin iktidara geldiği seçimlerin yıl dönümünde yapılan paylaşımda, "20 yıl önce bugün, bu saatler" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2181" numaralı sandığa oyunu atarken çekilen fotoğrafı yer aldı.

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