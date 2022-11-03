Dolar/TL, 18,62 seviyesinden işlem görüyor

ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.

Banka'dan yapılan açıklamada enflasyonu düşürme kararlılığı vurgulanırken, faiz artışlarının hızının belirlenmesinde kümülatif sıkılaşma, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeler ile ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı bildirildi.

Fed Başkanı Powell ise faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu, faiz oranında nihai seviyenin beklenenden daha yüksek olabileceğini söyledi.

Karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının beklenenden "şahin" algılanması ile dolar endeksi 110,4 seviyelerinden yükselişe geçerek 112,4'te dengelendi. Küresel çapta artan dolar talebi ile dolar/TL de dün günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 18,6287'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise sınırlı düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,06 altında 18,6180'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 azalışla 18,1970'ten, sterlin/TL yüzde 0,4 düşüşle 21,1420'den satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,4'lük azalışla 0,9780 seviyesinde hareket ederken, bugün açıklanacak İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı öncesi sterlin/dolar paritesi yüzde 0,4 değer kaybıyla 1,1340'tan işlem görüyor.

Analistler, Fed'in faiz artırım büyüklüğünü ne zaman azaltmaya başlayacağına dair beklentilerin henüz netleşmediğini belirterek, "kümülatif sıkılaşma" ifadesi anlaşılana kadar döviz piyasasında oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Yetkililerin karara ilişkin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurgulayan analistler, bugün BoE'nin faiz kararı, Avro Bölgesi'nde işsizlik, ABD'de ISM imalat dışı PMI ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 113'ün direnç, 111,7'nin destek konumuna geldiğini ifade etti.