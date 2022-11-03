MEB'in 2023 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin 2023 yılı bütçeleri ele alınacak.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, görüşmelere geçilmeden önce usule ilişkin söz istedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in komisyonda oturduğu koltuğun diğerlerinden daha yüksek olduğunu söyleyen Tanal, "bunun yürütmenin yasamaya egemenlik kurması anlamına geldiğini" savundu.

Komisyon Başkanı Yılmaz, koltuğun, önceden beri var olan bir uygulama kapsamında kullanıldığını, kanun teklifi sahiplerinin veya sunacak kişilerin oturduğunu anlattı.

Tanal'ın tepki göstermeye devam etmesi üzerine Yılmaz, Tanal'ı "Böyle yaparsanız kameraları başlangıçta da içeri almayız." diye uyardı.

Yılmaz, CHP'li Tanal'ın, salonda yerleşik kameraları işaret ederek "Hangi şirkete ihale ettiniz bu işi?" sözlerine tepki gösterdi. Yılmaz, kameraların, salonun diğer tarafındaki bürokratların, komisyonu izleyebilmesini sağladığını kaydetti.

Tanal'ın ithamını kınadığını ifade eden Yılmaz, "Hepimizin kurallara uyması gerekiyor. Meclis'in kuralları var. Meclis'e saygı duysanız bunu yapmazsınız." diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, TBMM'de kanun teklifi sahiplerinin nerede oturacağının belli olması için bu tür koltuk kullanıldığını dile getirdi. Yegin, kendisinin de teklif sahibi olduğunda oturduğunu, bunda "üstünlük kurma" unsuru aramanın doğru olmadığını söyledi.

Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Özer, Bakanlığının 2023 bütçesine ilişkin sunumuna başladı.