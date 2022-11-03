AK Parti İstanbul İl Başkanlığı sandıklarda 100 bin kişi görevlendirecek

AK Parti, 2023 seçimlerinde İstanbul'da görev alacak 100 bin sandık görevlisini belirledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Yüz Yüze 100 Gün" kampanyasıyla 2023 seçimi için saha çalışmalarına hız verilirken, sandıkların güvenliği için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

İl Seçim İşleri Başkanlığı tarafından uzun süredir yürütülen çalışmalar neticesinde 100 bin sandık görevlisi tespit edildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin "Çevrimiçi İstanbul" programında ilk kez açıkladığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sandık görevlilerini buluşturma programına ve sandık görevlisi belirleme sürecine ilişkin detayları AK Parti İstanbul Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Şengül Karslı anlattı.

Karslı, İstanbul'un 964 mahallesinde 31 bin 500 sandık kurulacağını belirterek, sandıklarda görev alabilecek yaklaşık 250 bin kişiyle görüştüklerini, değerlendirmeler neticesinde, asil ve yedek sandık kurulu üyesi ile müşahitler olmak üzere toplamda 100 bin görevli belirlediklerini kaydetti.

Her okulda en az birer okul sorumlusu ve avukat görevlendirerek sandıklarda daha güçlü olunacağını dile getiren Karslı, "Hep söylediğimiz gibi davaya sadakat, göreve liyakat, işi yapacak takat ve cesaret ilkesiyle AK Parti İstanbul olarak sandıklarda daha güçlüyüz, seçimlere şimdiden hazırız." ifadelerini kullandı.

- Sandık görevlilerine eğitim veriliyor

Karslı, İstanbul'daki 964 mahallede, haftalık periyotlarla sandık görevlilerine yönelik eğitimlere başladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Eğitim programları içerisinde görevlilerimizin yetki ve sorumlulukları, usulsüz işlemlere karşı başvurulacak kanun yolları ve seçim hukuku başta olmak üzere gerekli tüm bilgiler yer alıyor. Her bir görevlimizin amacı bize emanet edilen oyların yerine ulaşmasını sağlamak. Sadece AK Parti'ye oy verenlerin değil, iradesini sandığa yansıtan vatandaşlarımızın oyunun emanetçisi olarak görüyoruz kendimizi. Biliyoruz ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem sandığın hem de seçimin güvenliğinin teminatı AK Parti'dir."

Karslı, 100 bin sandık görevlisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay bir araya geleceğini belirterek, "2023 seçimlerinde İstanbul'da tüm sandıklarda hazır olduğumuzu gür bir sesle ilan edeceğiz." ifadelerini kullandı.