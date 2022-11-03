Öz Sağlık-İş: 696 ile kadroya geçenlerin zorunlu emeklililğinden tedirginiz

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçenlerin zorunlu emekliliği konusunda endişe taşıdıklarını belirtti.

Sert, kentteki bir otelde düzenlenen Edirne Şube Başkanlığı 1. Olağan Genel Kurul toplantısında, çalışma hayatındaki sorunların çözümü için mücadele verdiklerini söyledi.

Kamu kurumlarında şirketler üzerinden çalışanların kadroya geçirilmesi konusundaki talepleri 3 yıldan beri ilgili yerlere ilettiklerini ifade eden Sert, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışanlar üzerinde göstermiş olduğu hassasiyeti biliyorum. 1 milyona yakın kamuda çalışana kadro verirken, bekleyen bu arkadaşlarımızı da elbette ki kadro süreci içerisine dahil edecektir." diye konuştu.

Sert, geçen yıl başlattıkları kamu çerçeve protokolünde bakanlıkla mutabakata varıldığını, bu konuda da gerekli çalışmaların yapılıp, seçimlere kadar bu sürece noktayı koymak istediklerini belirtti.

EYT konusunda hükümetin yıl sonuna kadar çalışmayı bitireceğini vurgulayan Sert, şunları kaydetti:

"EYT konusuna sendikal anlamda elbette ki destek veriyoruz. Ama bir taraftan da birileri mutlu olurken, diğer tarafta 696 ile kadroya geçen arkadaşlarımızın zorunlu emekliliği konusunda da endişelerini taşıyoruz. Madem bu arkadaşlarımız kamu işçisi oldu, İŞKUR üzerinden girenlere öyle bir kayıp söz konusu değil, eski kadrolu arkadaşlarımıza değil ama 696'da zorunluluğu gelen arkadaşlarımız direkt emekliliğe sevk ediliyor. Çalışanımızın en verimli olduğu ve en genç olduğu çağda tecrübeli olduğu alanda arkadaşlarımızın emekliliğe sevk edilmesini de şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu çifte standarda dur demenin vakti geldi. İnşallah bir tarafta EYT'de mutluluk yaşanırken diğer tarafta zorunlu emeklilikte huzur olmaz. Bunun çözümü Öz Sağlık-İş Sendikamıza ve HAK-İŞ'imize düşecektir. Bu konuda da gerekli çalışmayı yapıyoruz."

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Emre Promet yeniden Edirne Şube Başkanlığı görevine seçildi.

Promet, gece gündüz çalışanların yanında olduklarını, sorunlarıyla ilgilendiklerini belirterek, "Birliğimiz ve beraberliğimiz devam ettiği sürece sendikamız var olacaktır. Bunun sürekliliği için çabamızı her geçen gün arttırarak yol almaya devam ediyoruz." dedi.