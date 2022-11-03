Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Kasım 2022 13:48
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince dün İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan M.Y ile R.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız