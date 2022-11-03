TBMM Genel Kurulu toplandı

Birleşimin başında, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, "Bursa'da ve İnegöl'de gerçekleştirilen sanayi faaliyetleri ve Togg'un fabrika açılışı"; CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Denizli'nin sorunları" ve İYİ Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu "Adana'nın tarım ekonomik sorunları" konularında gündem dışı söz aldı.

AK Parti'li Gürel, AK Parti iktidarları döneminde yapılan teknoloji ve sanayi yatırımlarını anlatarak "Böyle azmedince 60 yıllık hayaller gerçek oluyor. Şükürler olsun ki Cumhuriyet'imizin 99'uncu yılında akıllı araç Togg'a kavuştuk. Başta baş babayiğit olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Teknolojik kazanımların Togg ile sınırlı olmadığını ifade eden Gürel, Türkiye'nin kendi uçağını üreten 6 ülkeden, e-sim teknolojisini geliştiren 4 ülkeden, kendi baz istasyonunu üreten 5 ülkeden, pandemi döneminde de kendi aşısının üreten 9 ülkeden biri olduğunu vurguladı.

CHP'li Karaca, Acıpayam'ın Denizli'nin en büyük üçüncü ilçesi olmasına rağmen ilçede sadece iki ilkokul olduğunu; eğitim anlamında büyük sıkıntı yaşandığını ileri sürdü. Denizli sanayisinin de her zaman ihracat fazlası verdiğine dikkati çeken Karaca, "Ama sanayiciler 3 aydır üretemiyorlar. 'Devletten ne istiyorsunuz?' diye sorulduğunda 'Gölge etmesinler yeter.' diyorlar. Enerji, akaryakıt başta olmak üzere artan maliyetler nedeniyle Denizlili sanayici artık üretemiyor. Ham maddeyi dışarıdan ithal etmek zorunda kalıyorlar ancak finansmana erişemedikleri için de ham madde getiremiyorlar." diye konuştu.

İYİ Partili Çulhaoğlu, Adana'nın "işsizliğin ve ekonomik sorunların alıp başını gittiği bir il" haline geldiğini savunarak "Dünyada geleceğin tarımı dizayn edilirken, ülkemizde yüzde 17 olan tarım nüfusunun aldığı desteklerle ayakta kalması mümkün değildir. Oysa ki ülkemizin Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar başta olmak üzere tarımsal üretim merkezi olması gerekir. Stratejik tarım ürünlerini dışarıya bağımlı olmadan en verimli şekilde üretmek için uzun vadeli programlar belirlemeliyiz." ifadelerini kullandı.