Zimmetine para geçiren adliye yazı işleri müdürü tutuklandı
Sakarya'da dava konusu menkul ve gayrimenkullerin satışından zimmetine para geçirdiği iddia edilen adliye yazı işleri müdürü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2022 14:56, Son Güncelleme : 03 Kasım 2022 15:43
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca adliyedeki denetim sırasında, yazı işleri müdürü D.Z.A'nın mahkeme kararlarına istinaden dava konusu menkul ve gayrimenkullerin satışından zimmetine para geçirdiği tespit edildi.
Soruşturma başlatan Başsavcılık, satış memurluğu biriminde görev yapan D.Z.A. hakkında gözaltı kararı verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan D.Z.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
D.Z.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "zimmet" suçundan tutuklandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız