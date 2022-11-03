FETÖ'den ihraç edilen eski asker, Ankara'dan İstanbul'a uyuşturucu götürürken yakalandı

Astsubay Üstçavuş rütbesi ile görevliyken 2019'da FETÖ'den ihraç edilen eski asker D.Ü, Ankara'dan aldığı uyuşturucu maddesini İstanbul'a götürürken düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D.Ü'nün siyah renkli bir araç ile Ankara'dan uyuşturucu madde alacağı ve İstanbul'a götürerek satacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bunun üzerine ekipler, şüpheli D.Ü'nün araç plakasını tespit ederek takibe aldı.

Gölbaşı'nda düzenledikleri operasyonda aracı durduran ekipler, D.Ü'yü gözaltına aldı.

Araç içerisinde yapılan aramada, piyasa değeri 409 bin 500 lira olan 1 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen D.Ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan D.Ü'nün Astsubay Üstçavuş rütbesi ile görevliyken 2019'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında ihraç edildiği öğrenildi.