Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2022 15:19, Son Güncelleme : 03 Kasım 2022 15:20
Güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Ekipler, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.Ö, E.K, S.B. ve A.B'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının bulunduğu belirlendi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız