Bakan Koca'nın duyurduğu HealthTürkiye'nin detayları belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık hizmetlerini tüm dünyaya tanıtmak ve sağlık turizmine katkı sağlamak amacıyla duyurduğu Türkiye'nin uluslararası sağlık hizmeti markası "HealthTürkiye" ile sağlık turizminin daha da gelişmesi hedefleniyor. "HealthTürkiye" hakkında bakanlık binasında açıklama yapan yetkililer, çatı marka ile Türkiye'nin öncü olduğu sağlık turizminin daha da genişlemesini beklediklerini dile getirdiler. HealthTürkiye markası hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Ebru Aydın, "Sağlığın küresel yıldızı olarak uluslararası sağlık hizmetlerini tüm dünyaya tanıtmak ve bu hizmetlerine ivme kazandırmak amacıyla oluşturulan Türkiye çatı markası altında akademik desteği sağlamak üzere önemli bir bileşen olarak Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USAŞ) Akademi kurulmuştur. Bu akademi ile sağlık turizmi alanında sektörde hizmet vermekte olan bütün çalışanlara eğitim desteği vermek, bununla birlikte uluslararası arenada, yurt dışındaki sağlık personelini ülkemizdeki sağlık profesyonellerimizle ve sağlık altyapımızla birleştirmek üzere uluslararası sağlık meslek turizmi çalışmaları başlatılmıştır" dedi.

Uluslararası sağlık hizmetlerinin Türkiye'nin tanıtımında rol oynayacağını belirten Mehmet Karakaya ise, "Uluslararası sağlık hizmetleri alanında ülkemizde sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik hizmetlerini desteklemek ve koordine etmek USAŞ'ın kuruluş kanunlarında belirtilenlerden bazıları. Bu çerçevede ülkemizin uluslararası sağlık hizmetleri alanında da en çok tercih edilen ülke olabilmesi için HealtTürkiye çatı markası oluşturulmuştur. Çatı marka ile ülkemizin güçlü sağlık sistemini ve bu sistemi oluşturan kamu, özel tüm paydaşların uluslararası alanda etkin bir şekilde tanıtılması amaçlanmaktadır" diye konuştu.

Projenin amacı doğrultusunda web portalı açıldığını dile getiren Karakaya, şöyle devam etti:

"Bu amaç için çatı marka altında yapılan çalışmalardan biri de HealtTurkey web platformudur. Bu platform Türk sağlık sisteminin, sağlık tesislerimizin ve ülkemizin tanıtımını kapsayan sağlık turizmi portalı olarak faaliyet göstermektedir. Sağlık hizmeti almak için tercih eden veya tercih etmek isteyen uluslararası misafirlerimiz burada sağlık tesislerimize kolayca ulaşabilir. Ardından sağlık tesislerimizden tedavilerine ilişkin bilgiler de alabilmektedir."

Çatı marka altında geliştirilen karma gerçeklik ile öğrencilere insan anatomisinin kolay bir şekilde öğretilmesi de planlanıyor.