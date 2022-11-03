Orta gelirliye konut projesi yolda

Dar gelirliler için hazırlanan konut projesinde başvurular tamamlandı, sıra orta gelirlilere geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum orta gelirliler için yapılacak konutlara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Murat Kurum, Türkiye'de yılda 600 bin konutun inşa edildiğine dikkati çekti:

"Bunun yüzde 15-20'si bu skalaya giriyor. İnşallah tüm şehirlerde 100 bin konutu içerir bir kampanyayı başlatmak istiyoruz. Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğiz."

Düşük peşinat, uzun vade

Emlak Konut'un yapacağı projede peşinatlar düşük olacak. Uzun vadede ödeme imkanı sunulacak.

Projenin finansmanına destek için bankalarla görüşmeler devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de ortak çalışmalar yürütülüyor.

Kampanyanın detaylarının bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

'İlk Evim' projesine 8 milyon başvuru

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim" projesine 1,5 ayda 8 milyon kişi başvurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların projeye ilgi gösterdiğini ve en çok başvurunun İstanbul'dan yapıldığı bilgisini paylaştı.

"2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var"

Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı. 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul'dan."

Kurum, başvuru süreci devam ederken ilk temellerin geçen hafta atıldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız."