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Kayıtlı olmadığı sağlık ocağına gitti, doktor ve hemşirelere saldırdı

Küçükçekmece'de kayıtlı olmadığı sağlık ocağına giden bir kişi, önüne başka bir kişinin geçtiğini öne sürerek doktor ve hemşirelere saldırdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Kasım 2022 16:04, Son Güncelleme : 03 Kasım 2022 16:50
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Olay saat 09.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde bulunan 15 Nolu Aile Sağlık Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre sağlık merkezine gelen Hikmet Hakan Güneş, önüne başka bir kişinin geçtiğini öne sürerek doktorlarla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Güneş'in doktor Bilgehan Yüksel'in boynunu sıkıp parmağını kırarken diğer doktor Melda Parmaksız'a da hakaret ettiği öne sürüldü. Güneş'in hemşire Nebahat Bekçi'yi de iterek yere düşürdüğü belirtildi.

"BOĞAZIMI SIKTI, ELİMİ TUTUP KIVIRDI, KOLUMU SIKTI"

Saldırıya uğrayan ve şikayetçi olan Aile Hekimi Doktor Bilgehan Yüksel, "Bugün sağlık ocağımıza kayıtlı olmayan bir hasta geldi. Herkesin bir aile hekimi var, bu aile hekimleri dışında diğer hekimlere gitmek doğru değildir. Herkes kendi aile hekimine gitmeli ve tedavisini orada yaptırmalıdır.

Bu kişi sıra cihazından sırasını alıyor, ondan sonra kendisini önüne başka bir kişi sistem tarafından geçiriliyor. Bu kişi ise sıra tekrar kendisine geldiğinde içeriye giriyor ve doktor hanıma bağırıyor. Biz de bu sesleri duyduk diğer hekim arkadaş ve hemşirelerle birlikte yanına gittik. Biz yanına gidince daha da sinirlendi. O sırada ben kendisine, bizim hastamız olmadığını, buraya yakın bir sağlık ocağına kayıtlı olduğunu söyledim. Bunu duyunca iyice sinirlendi ve boğazımı sıktı, elimi tutup kıvırdı, kolumu sıktı. Hastaneye gidip darp raporu almaya gittiğimde parmağımın kırıldığını öğrendim. Daha sonra gidip şikayette bulunduk." dedi.

"BU MESLEKTEN TAMAMEN SOĞUDUM"

Bilgehan Yüksel, "Kişi buradan çıkarken bile burada tehdit ederek 'seni biliyorum, evini biliyorum. Bir alt sokakta oturuyorsun ben sana yapacağımı bilmiyorum. Bu iş burada bitmedi' dedi. Sokağın ortasında da küfürler etti.

Olay poliklinikte yaşandığı için kamera kaydımız yok çünkü hastaların mahremiyeti açısından oraya kamera koymak doğru değil. Şu anda öğrendim kişi halen elini kolunu sallayarak geziyormuş. Bu kişi ne zaman ceza alacak çok merak ediyorum. Biz burada bıçaklanınca mı yoksa herhangi bir şekilde canımızdan olunca mı ceza alacak. Şu anda ben bu meslekten tamamen soğudum, yapmak istemiyorum. Bu konuda gerekli makamlarca gereğinin yapılması lazım. Melda hocaya sözlü ve hakaret etti ve saldırdı, hemşire Nebahat hanım hasta kişi tarafından yere itildi. Benim de parmağımı kırıp boynuma sarıldı ve boğazımı sıktı." ifadesini kullandı.

"DEFALARCA DİLE GETİRDİK BİR YASA BEKLİYORUZ"

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Selçuk Yılmaz da, "Bir çalışmanın temel hakkı olan güvenli çalışma ortamının sağlanması bir an önce bizler için, sağlık çalışmaları ve hekimler için önemlidir. Defalarca dile getirdik bir yasa bekliyoruz. Bu şiddetin bir an önce sona ermesini istiyoruz" diye konuştu .

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