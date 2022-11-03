TSK'nın kimyasal silah kullandığını ileri süren avukat gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, 22 Ekim'de İzmir Barosu Genel Kurulunda konuşması esnasında, "Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendirilmektedir ancak yetkililerce bugüne kadar bu bilgilerin soruşturulduğuna dair yalanlamak dışında en ufak bir açıklama yapılmamıştır." ifadesini kullanan Turan hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyesi Turan ifade işlemleri için Emniyete götürüldü.

- Olay

Baronun 22 Ekim'de, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan Olağan Genel Kurulunda kürsüye çıkan Aryen Turan'ın TSK hakkındaki iddialarına salondaki bazı avukatlar tepki göstermiş, kısa süreli arbede yaşanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Turan'ın konuşmasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia etmesi üzerine resen soruşturma başlatmıştı.

Ayrıca bir grup avukat Turan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.