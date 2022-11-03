Bakan Çavuşoğlu: Tahıl anlaşmasının 20 gün sonra yenilenmesi gerekiyor

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Karadeniz'den tahıl ihracatı konusunda yaşanan sıkıntının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sarf ettikleri çabalarla yeniden çözüldüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, "Ama 20 gün sonra bu tahıl anlaşmasının tekrar yenilenmesi gerekiyor. 4 aylık bir anlaşmaydı. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl sevkiyatındaki herhangi bir kesintinin özellikle en az gelişmiş ülkelere nasıl yansıyacağını bildiklerini vurgulayarak, geçen hafta 3 Afrika ülkesini ziyaretinde söz konusu ülkelerin kesintiler nedeniyle ne kadar tedirgin olduklarını gözlemlediklerini söyledi.

Tahıl anlaşmasının kendileri için ne kadar hassas olduğunu bizzat duyduklarını kaydeden Çavuşoğlu, tahıl anlaşmasının kesintisiz devam etmesi konusunda çabaları sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

- "Memorandumdaki tüm unsurların bu iki ülke tarafından tamamen uygulandığını söylemek mümkün değil"

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine ilişkin bir soruya yanıt veren Çavuşoğlu, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde, 28 Haziran'da Üçlü Muhtıranın imzalandığını hatırlatarak, söz konusu memorandumda Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya tam üyelik için atması gereken adımların yer aldığını belirtti.

Çavuşoğlu, bu konuda bazı adımların atıldığını anımsatarak, "Genel Sekreter'in de söylediği gibi İsveç'in Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırması önemli bir adım hatta bir iki şirketimizin başvurularını da olumlu değerlendirdiler. Diğer taraftan kanun değişikliğine de gittiler. Fakat şu anda henüz bu memorandumda olan tüm unsurların bu iki ülke tarafından tamamen uygulandığını söylemek mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Atılan olumlu adımları söylediklerini aktaran Çavuşoğlu, "Genel Sekreter'e biz olumlu adımlarını söylüyoruz. Söylemek de durumundayız. Çünkü bizim derdimiz NATO'ya zarar vermek ya da NATO'nun genişlemesini engellemek değil. NATO'nun genişlemesine bugüne kadar en güçlü destek veren ülkelerin başında Türkiye gelir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, her fırsatta NATO'nun genişlemesine verdikleri desteği vurguladıklarına dikkati çekerek, amaçlarının Finlandiya ve İsveç'in "terörle mücadelede önemli adımlar atması" olduğunu ifade etti.