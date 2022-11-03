Vali Karaömeroğlu öğrencilerle bilek güreşi yaptı, halay çekti

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Mahmut Kefevi Erkek Öğrenci Yurdu bahçesindeki programda, Vali Karaömeroğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, öğrencilerle bir araya gelerek yemek yedi.

Katılımcılara ızgara palamut ile çorba ve helva ikram edildi.

Yemeğin ardından Karaömeroğlu, öğrencilerle bilek güreşi yaptı. Bir süre bağlama da çalan Karaömeroğlu, öğrencilerle halay çekerek oyun havası oynadı.

Vali Karaömeroğlu, AA muhabirine, bu tür faaliyetlerle öğrencilere her daim yanlarında olduklarını göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Gençlerin, ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Karaömeroğlu, "Onları ne kadar iyi şartlarda yetiştirir, eğitirsek memleketimizin geleceği için o kadara hayırlı olur. Bu nedenle gençlerimizle bir araya geldik. Onların dertlerini, sorunlarını paylaşıyoruz." diye konuştu.