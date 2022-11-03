Tacizcisini öldüren liseli Azra'nın duruşmasında okul müdürü dinlendi

Olay, 1 Mart'da Arpaçay ilçesi Kardeştepe köyünde meydana geldi. Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Azra Erdağ, köy meydanındaki çeşmede hayvanları sularken yanına 3 çocuk babası Birdal Doğan geldi. 3 yıldır genç kızı taciz ettiği öne sürülen Doğan, iddiaya göre, Azra Erdağ'a, "Seni kaçıracağım, kendime kadın yapıp, sonra da satacağım" dedi. Bu sözler üzerine Erdağ, Doğan'ı, babasına ait yanındaki ruhsatsız tabancayla vurdu. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Azra Erdağ, tutuklandı.

Hakkında 12 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Azra Erdağ, 5 Temmuz'ta ilk kez hakim karşısına çıktı. Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunmasını yapan Azra Erdağ beraatini istedi. Birdal Doğan'ı bilerek ve kasten öldürmediğini söyleyen Erdağ, "Babama ait hayvanları çeşmeye götürdüm. Birdal Doğan karşıma geçip 'Seni kaçıracağım, kendime karı yapacağım. Sonra seni başkalarına satacağım' diye sözler söyledi. Zaten 3 yıldır hep rahatsız ediyordu. Beni kaçırması için birilerine para bile vermişti. Onun korkusundan okulda maket bıçağı ve biber gazı taşıyordum. O gün de annem ve abim hastaneye gideceği için okula gitmedim ve babama yardım etmek için köyde kaldım. Hayvanlara su içirmek için çeşmeye gittim ve yanıma silah aldım. Çeşmede benim yanıma gelen Doğan, bana ağır hakaretlerde bulundu. Ben de yanımda taşıdığım silahı çıkarıp korkumdan gözümü kapatarak ateş ettim. Maksadım korkutmaktı. Onun yüzünden okulumu tamamlayamadım. Eğitim hayatım yarım kaldı. Genç yaşta hapse girdim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK

Mahkeme heyeti, 'haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında' cinayetin işlendiğini, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin toplanmış olması, suça sürüklenen çocuğun (SSÇ) delil karartma ihtimalinin bulunmaması, tutuklama koruma tedbirinin istisnai uygulaması gereken bir tedbir olması, tutuklamadan beklenen amaç ve gayenin adli kontrol tedbirlerinin uygulanması ile elde edilmesi mümkün ise öncelikli olarak adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının usul kuralları gereğince gerekli oluşu, SSÇ'nin dosya kapsamı itibarı ili aleyhindeki mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süre dikkate alındığında bu aşamadan itibaren orantılık ve ölçülülük ilkeleri uyarınca olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Azra Erdağ'ın tahliyesine karar verdi.

'AMCASI VE DAYISI OKULDA TEDBİR ALMAMIZI İSTEDİ'

Lise öğrencisi Azra Erdağ bugünkü duruşmasına katılmadı. Tarafların avukatlarının katıldığı mahkemede sadece o dönemin okul müdürü olan Ç.M. tanık olarak dinlendi. Ç.M. ifadesinde "Azra'nın amcası ve dayısı köyde bir kişinin kızı rahatsız ettiğini ve kaçırma talebinin olmasından dolayı bizim de okulda ve pansiyonda gerekli önlemleri almamızı istedi. Biz de durumu okul polisine bildirdik. Daha sonra okulda yapılan aramada bir maket bıçağı bulundu ve bu maket bıçağının da Azra'ya ait olduğu tespit edildi. Ailesi ile yapılan görüşmede, Azra'nın okula maket bıçağı ile gidip geldiğini bildiklerini söyledi. Ben bu olaylara bire bir şahit olmadım okuldaki diğer öğretmenlerden duydum" diye konuştu.

Azra Erdağ'ın tutuksuz yargılanmasına devam edilmesi kararı veren mahkeme heyeti, başka tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 16 Şubat 2023'e erteledi.