Togg kilometrede 47 kuruşluk elektrik yakacak

Türkiye'nin otomobili Togg'un Gemlik Tesisi'nin açılmasıyla gözler aracın piyasaya çıkacağı 2023 Mart'ına çevrildi. Sipariş üstüne sipariş alan milli otomobil Togg'un fiyatı kadar enerji maliyeti de merak konusu. Elektrikli araçların fosil yakıtlı araçlara göre daha tasarruflu olduğu bilinirken, Togg'daki kilometre maliyeti ise yüzde 75 oranında azalıyor.

İŞ YERİNDEN 400 LİRA

Togg'un ev tipi elektrikle dolması halinde kilovat başına maliyeti yüksek kademede güncel olarak 2,6 lira. Böylece 500 kilometre menzile sahip Togg'da bulunan 90 kWh'lık bataryanın evden şarj edilmesi halinde ödenecek miktar 235 lirayı bulacak. Aracın iş yerinden şarj edilmesi halinde ticarethane kademesindeki kilovat birim değeri 4,45 liraya çıkıyor. Togg'un iş yerinde doldurulması durumunda ise maliyet 400 liraya yükseliyor. Benzinli bir araç, 500 kilometreyi 920 liraya, dizel araç ise 745 lirada kat ediyor.

NORMAL ŞARJDA İSE %36 TASARRUF SAĞLIYOR

Togg'un şarj markası Trugo'nun Türkiye'nin dört bir yanına açacağı DC (50 kWh-hızlı şarj) istasyonlarıyla 90 kWh'lık bataryanın yüzde 80'i 25 dakikada dolacak. Togg'un DC istasyonlardaki dolum maliyeti ise kWh başına güncel tarife olan 7,7 lirayla 693 liraya çıkacak. 4 saati bulan AC (22 kWh-normal şarj) dolumun maliyeti ise kilovat başına güncel fiyatı 6,5 lira. Böylece 90 kWh'lık Togg'un AC şarjla bataryanın tamamı 585 liraya dolacak. Normal şarjda yüzde 36'dan fazla tasarruf sağlayan elektrikli Togg, hızlı şarjda ise benzinli bir araca göre yüzde 25'e daha az masraf çıkaracak.

APARTMANLARA İSTASYON GELİYOR

Türkiye geneline Togg markası Trugo'yla 1.500 hızlı şarj istasyonu kurulacak. Yoğun yerlerde 25 kilometrede bir istasyon kurulma kararı verilirken, daha seyrek yerlerde ise 50 kilometre yarı çapı baz alınacak. Kurulan istasyonlarda2 soket yer alacak. Bu da 3 bin aracın aynı anda şarj edilmesine imkan sağlıyor. Mevcut haliyle Türkiye'de şu an 4 bini aşkın şarj istasyonu bulunuyor. 1.500'ü özel kullanımda olan şarj istasyonlarının çoğu AC (22 kWh-normal şarj) konumunda. Yasal düzenlemeyle site ve AVM'lerdeki otoparklarda zorunlu olan şarj istasyonlarının yaygınlaşması için apartmanlara da izin verilecek. Ancak apartmanlarda hali hazırda Şarj istasyonunun kurulması için oy birliği şartı aranıyor. Togg'la birlikte yapılacak yeni düzenleme ile çoğunluğun istemesi şartına bağlanarak apartmanlarda istasyon kurulumunun önü açılacak.

Ankara-İstanbul arası 207 lira

Togg'un 500 kilometrelik versiyonu ile İstanbul-Ankara arası 450 kilometrelik mesafe 207 liraya kat edilebilecek. Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna yani Edirne'den Kars'a gidildiği taktirde hızlı şarj kullanılması halinde 1.671 kilometrelik mesafe için 2 bin lira harcanacak. Güncel olarak 1 kişilik İstanbul-Ankara otobüs biletinin fiyatı 300 lira. Uçak bileti ise 450-500 lira bandında bulunabiliyor. Edirne'den Kars'a otobüs biletinin fiyatı ise 1000 lirayı geçiyor.

Şuayip Alabay