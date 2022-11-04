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Enflasyon gıda ve giyimden beslendi

Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 3,54 artarak yıllıkta yüzde 85,51 oldu. Geçen ay en yüksek artış yüzde 8,34 ile giyim ve ayakkabıda, yüzde 5,09 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde gerçekleşti.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 04 Kasım 2022 08:18, Son Güncelleme : 04 Kasım 2022 07:20
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Enflasyon gıda ve giyimden beslendi

Enflasyon ekim ayında yükselişini sürdürdü. Geçen ay enflasyonun artmasında giyim eşyası ve gıdanın etkisi yüksek oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 3,54, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de (Yİ-ÜFE) yüzde 7,83 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 85,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 157,69 olarak kaydedildi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 70.45

Çekirdek enflasyon ekimde yüzde 3,22 artış gösterirken, yıllık artış yüzde 70,45 seviyesine çıktı. Ekimde artışın yüksek olduğu ana gruplar, sırasıyla yüzde 8,34 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5,09 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 4,38 ile ev eşyası olarak belirlendi.

Yıllık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 117,15 ile ulaştırma oldu. En az artış gösteren grup yüzde 33,48 ile haberleşme olarak belirlendi. Yıllık bazda gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 99,05, ev eşyasında yüzde 93,63, konutta yüzde 85,17, lokanta ve otellerde yüzde 81,92 artış meydana geldi.

EN FAZLA ARTIŞ SEBZEDE

Tüketici fiyatları bazında ekimde en fazla fiyat artışı yüzde 26,23 ile sebzede (patates ve bazı yumrulu bitkiler hariç) gerçekleşti. Sebzeyi yüzde 12,72 ile makarna çeşitleri, yüzde 12,38 ile kadın giyim, yüzde 11,79 ile kırtasiye ve çizim malzemelerindeki artış izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,42 ile evcil hayvanlar ve bununla ilgili diğer ürünlerde gerçekleşti.

4 ayda yüzde 10,84 arttı

  • Tüketici fiyat endeksi son dört ayda yüzde 10,84 arttı. Temmuz'da yüzde 2,27, Ağustos'ta 1,46, Eylül'de 3,08 ve Ekimde ise 3,54 artış gösterdi. Enflasyondaki son dört aydaki artış toplamının yüzde 10,84 olarak belli olmasıyla memur ve emeklilerin alacakları zam farkları da netleşmeye başladı. 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplaması sonucu memur ve memur emeklileri yüzde 11,84, SSK ve Bağ-Kurlular da yüzde 10,84 zammı şimdiden hak etti. Ancak kasım ve aralık ayı enflasyonu açıklandığında maaş zam oranı da netlik kazanacak.

Yeniden değerleme oranı yüzde 122,93

Ekim ayı enflasyonuyla birlikte vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu. Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Yeniden değerleme oranında değişiklik olmaması durumunda yeni yılda, 6 aylık pasaport harcı 309 lira 17 kuruştan 689 lira 24 kuruşa, A sınıfı ehliyet harcı, 370 liradan 825 lira 87 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı ise bin 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa yükselecek. Yeni yılda emniyet kemeri takmamanın cezası, 196 liradan 437 liraya yükselecek. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası, 427 liradan 952 liraya çıkacak. Alkollü araç kullanmanın cezası da 4 bin 64 lira ile 8 bin 190 lira arasında değişecek.

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