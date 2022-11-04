Yeni yılda yeni tarife: Yurt dışından telefon harcı 6 bin 90 lira

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verileri ile birlikte yeniden değerleme oranı da belli oldu. Yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 122.93 oranında artacak.

Gelir vergisinde ilk dilim ise 32 bin liradan 71 bin liraya çıkacak. 2023 yılında harç, vergi ve cezalarda uygulanacak 2022 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kasım ayının son haftasında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yüzde 122,93 olarak ilan edilecek

Buna göre 2023 yılında en düşük trafik cezası 427 liradan 953 liraya yükselecek. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 953 lira, hız sınırını yüzde 30 aşmanın cezası 953 lira, hız sınırını yüzde 30'un üzerinde aşmanın cezası ise 1.979 lira olacak. Alkollü araç kullanmanın cezası 4.250,8 lira olacak. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının işletilmesi harcı 2.732 liradan 6.090 liraya çıkacak. İcraya başvurma harcı 179 lira, iflas harcı 296 lira, şahıs şirketi ticaret sicil harcı ise 3.853 lira olacak.

PASAPORT DEFTERİ 543 LİRA

Yeni dönemde pasaport ücretleri de oranda herhangi bir değişiklik yapılmazsa, yüzde 122,93 oranında artırılacak. Buna göre 4 yıl ve daha fazla süreli pasaportların ücreti 3.294 lira, pasaport defter ücreti ise 543,4 lira olacak. 2023 yılında A sınıfı ehliyet ücreti 825,8 lira, B sınıfı ehliyet ücreti 2.489 lira, uluslararası sürücü belgesi ise 1.657,8 lira olacak. Araç sahiplerince her yıl ödenen motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı, YDO'nun yüzde 50 fazlasını geçmemek, yüzde 20'sinden az olmamak üzere yeni oran tespit etmeye yetkili bulunuyor. Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmaması halinde silindir hacmi 1.300'ün altında olan sıfır otomobillerde en düşük vergi 1.313 liradan 2 bin 927 liraya çıkacak.