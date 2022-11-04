Okul kantinleri el yakıyor! Veli kantinciyi, kantinci müdürü suçluyor

Okul kantinlerindeki fiyatlar dur durak bilmiyor. Markette 5 TL'ye satılan bir paket bisküvi okul kantinlerinde 10 TL, 3 liralık bir çikolata 7 TL, yine markette 5 lira olan bir kutu meyve suyu 10 TL, kaşarlı tost 15 TL'ye, ayvalık tostu 25 TL'ye, yarım döner 35 TL'ye satılıyor. Kısacası bir öğrencinin karnını doyurması için minimum 45 lira gerekiyor. Devlet okullarındaki kantin tarifeleri enflasyonun da üzerinde seyrediyor. Özel okullarda ise fiyatlar bu tarifenin çok daha üzerinde. Örneğin İstanbul Florya'da bulunan bir özel okul kantininde yanında patates kızartması olan bir karışık tost 50 liraya kadar çıkıyor. Veliler şikayetlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüketici dernekleri ve sosyal medya platformlarından dile getiriyor. Bazı şikayetlerde ise öğrencilerin dışarıda yemek yemesinin yasaklandığı ve kantine mecbur tutulduğu bile görülüyor.

KAAN ZENGİNLİ