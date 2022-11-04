'İsmi geçenlerle ve sorularla alakalı bilgiler savcılığa intikal ettirilmiştir'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, iptal edilen KPSS'ye ilişkin YÖK Ön İnceleme Kurulu tarafından hazırlanan raporun cumhuriyet savcılığına intikal ettirildiğini belirterek, "Soruların sızdırılıp sızdırılmadığına dair benim herhangi bir açıklamam söz konusu değildir." dedi.

Özvar, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Tıp fakültelerinin kalitesine ilişkin eleştirileri kabul etmediğini ifade eden Özvar, Türkiye genelinde 120 tıp fakültesinde, 116 bini aşkın öğrencinin eğitim aldığını bildirdi.

Bu yıl bu fakültelere yaklaşık 18 bin kontenjan verildiğine işaret eden Özvar, Türkiye'nin en parlak öğrencilerinin tıp fakültesine girdiğini, başarı sıralamasının en yüksek olduğu programların başında tıp fakültelerinin geldiğini anlattı.

Erol Özvar, iptal edilen KPSS'ye ilişkin oluşturdukları YÖK İnceleme Kurulu'nun raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ön incelemenin, iddia konusu olayların önemi ve ciddiyetine göre soruşturma izni verilip verilmemesini araştırmaya yönelik bir süreç olduğuna dikkati çeken Özvar, şöyle konuştu:

"Ön incelemenin sonucunda iddiaların içeriği, ağırlığı ve sürecin yönetimi dikkate alınarak kusur veya ihmali olduğu kanaatine varılan kimselerle sınırlı olarak yargılama izni verilmiştir. Bu değerlendirmeler çerçevesinde kamuoyuna yansıyan iddialardan bire bir aynı olduğu iddia edilen sorulara ilişkin araştırma yapılmış, bire bir aynı olduğu yönünde sosyal medyada, bir internet sitesinde, haberlerde çıkmış 11 soru, ÖSYM'den alınan soru kitapçığı ile karşılaştırılarak sorularla alakalı incelemeler tamamlanmıştır. Bu incelemeler içerisinde, coğrafya alanından 3, tarih alanından 1, Türkçe alanından 5, matematik alanından 1, eğitim bilimleri alanından 3 soru için, alan uzmanı, ölçme değerlendirme uzmanından oluşan ikişer kişilik bilirkişi heyetlerine inceleme yaptırılarak bilirkişi raporları alınmıştır."

Özvar, YÖK Ön İnceleme Kurulu tarafından hazırlanan raporun cumhuriyet savcılığına intikal ettirildiğini belirterek, "Soruların sızdırılıp sızdırılmadığına dair benim herhangi bir açıklamam söz konusu değildir." diye konuştu.

Soruların sızdırıp sızdırılmadığına dair bilgiyi elde edebilmenin ancak adli süreçle ortaya çıkabilecek bir gerçek olduğuna işaret eden Özvar, YÖK Başkanlığının ve komisyonun, özel hesaplar, WhatsApp, telefon gibi bilgilere ulaşamayacağını ve böyle bir enformasyon üzerinden açıklama veya değerlendirme yapmalarının söz konusu olmadığını belirtti.

Bu konuda adli süreci savcılığın yürüttüğüne dikkati çeken Özvar, YÖK'ün, soruların sızdırılıp sızdırılmadığına, yayınevinden alınıp alınmadığına dair ifade yetkisinin bulunmadığını bildirdi.

"Soruların benzerlik veya aynılıkla alakalı bilirkişi raporu, raporda yer almaktadır." diyen Özvar, soruşturmanın devam ettiğini hatırlattı.

ÖSYM'nin yılda 10 milyon kişinin sınavını yaptığının altını çizen Özvar, "Sınavın soru havuzu yenilenmiştir. 1300 öğretim üyesi, 10 binin üzerinde yeni soru hazırlamak suretiyle yeni soru havuzu oluşturulmuştur." dedi.