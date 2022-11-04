Suriye Milli Ordusu yeniden yapılanıyor

Suriye'de Beşar Esad rejimi karşıtı gruplar, sil baştan dizayn ediliyor. Türk tarafı, rejime karşı 2011 yılında başlayan başkaldırı sürecinde aktif rol oynayan bütün muhalif grup komutanları ile Gaziantep'te dört saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

ASKER KIŞLADA KALACAK

Suriyeli muhalif askeri yapılanma açısından milat olarak değerlendirilen Gaziantep toplantısında Türkiye'nin desteği tekrarlandı ve askeri sistem açısından mevcut durumun devam etmeyeceği bütün muhataplara iletildi. Türk yetkililer, bunun bir mecburiyet olduğunu, kişi eksenli ve lokal bazlı yapılanmaların nizami orduya dönüştürülmesinin mecburi olduğunu anlattı. Yeni dönemde özgür bölgelerin güvenliği yenilenen polis yapılanmasına devredilecek.

YILMAZ BİLGEN'