Borsa güne rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,57 puan ve yüzde 0,87 değer kazanarak 4.141,02 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 0,38 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,93'le metal ana sanayi, tek kaybettiren yüzde 0,08'le bilişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 0,82 artışla 4.105,46 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırdı.

Analistler, yatırımcı fiyatlamalarında enflasyon ve resesyon ikileminin yeniden ön plana çıktığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin sürmesinin de küresel piyasalarda karışık seyri beraberinde getirdiğini söyledi.

Fed'in faiz artırım büyüklüğünü ne zaman azaltmaya başlayacağına dair beklentilerin netleşmesinde açıklanacak veri ve yetkililerin sözle yönlendirmelerinin etkili olacağını aktaran analistler, gözlerin bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporuna çevrildiğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ayrıca yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Almanya'da fabrika siparişlerinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.150 ve 4.180 seviyelerinin direnç, 4.080 ve 4.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.