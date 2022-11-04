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Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi hakkında dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2022 11:00, Son Güncelleme : 04 Kasım 2022 11:01
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Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi hakkında dava açıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai ve beraberindeki 2 kişi hakkında dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Al Sumaidai'nin "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Azzam Ali Hussein Al Neama'nın "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar, Makaram Taha Ali Ali'nin ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü DEAŞ'ın en önemli üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını 8 Eylül'de açıklamıştı.

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