İzmir depreminde yaralıların son durumu ne? Bakan Koca açıkladı
İZMİR'DE yaşanan, büyük bir paniğe yol açan 4,9 şiddetindeki depremde, güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Arkadaşlarımız görev başında. Çok geçmiş olsun.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Kasım 2022 11:22, Son Güncelleme : 04 Kasım 2022 11:24
İZMİR'DE yaşanan, büyük bir paniğe yol açan 4,9 şiddetindeki depremde, güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Arkadaşlarımız görev başında. Çok geçmiş olsun.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız