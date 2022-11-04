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Rahatsızlığı bulunan doktor, 'istirahat'i değil 'koltuk değnekleriyle çalışma'yı seçti

Ortopedik rahatsızlığı bulunan Erzincan'da görevli Rus asıllı nöroloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Alevtina Ersoy:- "Kısa mesafede değnekleri kullanıyorum, uzun mesafede iki bina arasında, serviste ya da yemeğe beni tekerlekli sandalyeyle götürüyorlar"- "İstirahat gerekli olduğu halde benim takipli hastalarım var. Onları da mağdur etmemek adına işe başladım"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2022 11:29, Son Güncelleme : 04 Kasım 2022 11:30
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Rahatsızlığı bulunan doktor, 'istirahat'i değil 'koltuk değnekleriyle çalışma'yı seçti

- Erzincan'da ortopedik rahatsızlığı bulanan Rus asıllı nöroloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Alevtina Ersoy, istirahat etmesi gerekirken hastalarının mağdur olmaması için görevini koltuk değnekleriyle devam ettiriyor.

Kentte 12 yıldır bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Ersoy, geçen yıl ortopedik rahatsızlığı nedeniyle bir süre tedavi gördü.

Son aylarda ağrılarının artması nedeniyle koltuk değneği kullanan Ersoy, sağlık durumunu takip eden meslektaşının istirahat tavsiyesine uymayıp hastalarının mağdur olmaması için görevine devam ediyor.

Eşi tarafından araçla hastaneye bırakılan Ersoy, koltuk değnekleriyle hastaneye girdikten sonra burada görevlilerce akülü araca bindirilip muayene odasına götürülüyor.

Dr. Ersoy, AA muhabirine, geçen yıldan bu yana ayağından rahatsız olduğunu söyledi.

Son zamanlarda rahatsızlığının arttığını ve ayak kemiğinde iltihap saptandığını ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Bu yüzden bir müddet istirahat etmem gerekiyordu. Ortopedide beş gün yattım ve orada da koruyucu bir tedavi gördüm. Ondan sonra evde istirahatli kaldım. Ama tabi evde kalmak biraz sıkıntılı oldu. Nöroloji doktor arkadaşlarım da zor durumda kaldılar, öğrenciler ve hastalar da var ve mağdurlardı. Ben de işe başlamaya karar verdim."

Ersoy, kendisini hastaneye sabah eşinin bıraktığını belirterek, koltuk değnekleri ve akülü araçla işlerini yaptığını dile getirdi.

Hastaların mağdur olmasını istemediğini vurgulayan Ersoy, "Kısa mesafede değnekleri kullanıyorum, uzun mesafede iki bina arasında, serviste ya da yemeğe beni tekerlekli sandalyeyle götürüyorlar. İstirahat gerekli olduğu halde benim takipli hastalarım var. Onları da mağdur etmemek adına işe başladım." diye konuştu.

Hastalık sürecinde dinlenmenin önemli olduğuna işaret eden Ersoy, şunları kaydetti:

"İstirahat önemli tabi ama hastaların sağlığı da takipleri de önemli. Kendi sağlığımı ve onların sağlığını bir şekilde dengede tutmaya çalışıyorum. Malum Erzincan'da nöroloji hekim sayısı azaldı. Şu anda aktif çalışan üç hekim var. Hasta talepleri de çok. Bu yüzden arkadaşlarımız zorlanıyorlar. Onları da çok fazla zor duruma düşürmemek için hastalarıma bakmaya devam ediyorum."

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