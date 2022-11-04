TİHEK'e göre en fazla ayrımcılık 'cinsiyet' temelinde ortaya çıkıyor

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, "Ayrımcılık konusunda istatistiklere baktığımız zaman cinsiyet temelinde, kadın erkek ilişkisi çerçevesinde ayrımcılığın ortaya çıktığını görüyoruz." dedi.

İstişare toplantısına katılmak için Çankırı'ya gelen Prof. Dr. Kılıç, AA muhabirine, TİHEK olarak Türkiye genelinde insan haklarının korunması, geliştirilmesi kapsamında illerde insan hakları istişare toplantıları yaptıklarını söyledi.

Bu toplantılarda insan haklarına ilişkin sorunların konuşulduğunu, ilgili paydaşlardan görüş ve öneriler aldıklarını dile getiren Kılıç, "Almış olduğumuz öneriler, ilgili paydaşların bu konudaki görüş ve önerilerini, yorumlarını raporlamak suretiyle kamuoyuna duyuruyoruz. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi çerçevesinde birçok faaliyeti icra ediyoruz ama ağırlıklı olarak eğitim faaliyetlerine yer veriyoruz. Genel olarak her kuşaktan vatandaşlarımıza insan haklarına ilişkin sorumluluk, insan haklarına ilişkin bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun kurumlarına idari yaptırımda bulunma yetkisi verdiğini vurgulayan Kılıç, TİHEK'e ayrımcılık temelleri üzerinden yapılan başvurularda kurul olarak karar verdiklerini, idari yaptırım cezası uyguladıklarını aktardı.

Kanunda belirlenmiş engellilik, servet, medeni hal, dini inanç ve felsefi-siyasi görüş, ırk, renk, dil, din, gibi temeller üzerinden kişilerin uğradıkları hak ihlalleri, ayrımcılık yasağının ihlali durumlarında da kurul olarak karar verdiklerini anlatan Kılıç, "Ayrımcılık konusunda istatistiklere baktığımız zaman cinsiyet temelinde, kadın-erkek ilişkisi çerçevesinde ayrımcılığın ortaya çıktığını görüyoruz. Dini inanç temelinde ayrımcılığın ortaya çıktığını görüyoruz ikinci sırada. Daha sonra engellilik temelinde ayrımcılığın ortaya çıktığını görüyoruz ve diğerlerinin sıralandığını ifade edebilirim." dedi.

- TİHEK habersiz denetimler de yapıyor

Bir diğer görevlerinin de ulusal önleme mekanizması görevi olduğunu, özgürlüğünden mahrum bırakılan kişilerin tutuldukları cezaevleri, geri gönderme merkezi, huzurevi, çocuk evleri gibi yerleri haberli-habersiz denetlediklerini belirten Kılıç, "Türkiye'nin özellikle işkencenin, kötü muamelenin önlenmesi noktasında işkenceye sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde çok ciddi mesafe katettiğini, kurumsal altyapısını güçlendirdiğini görüyoruz. İnsan hakları ve eşitlik kurumu olarak denetim, izleme görevini, mekanizmasını icra eden bir kurumsal yapıyız." açıklamasında bulundu.

Ayrımcılık konusunda verilen idari yaptırımların yeterli bulunmadığına, sadece cezayla bu tür ihlallerin önlenmesinin mümkün olmadığına dikkati çeken Kılıç, eğitimin en önemli faktörler arasında yer aldığını işaret etti.

TİHEK olarak eğitim ve farkındalığın artırılmasına ağırlık verdiklerini dile getiren Kılıç şunları kaydetti:

"Sadece yaptırım boyutuyla değil, özellikle eğitim, bilgilendirme yoluyla ve bu konuya ilişkin farkındalık artırımıyla. Çünkü kimi zaman ayrımcılık yasağına ilişkin ihlali gerçekleştiren kişilerin ve mağdurların buna ilişkin farkındalığı olmayabiliyor. Bu, ciddi anlamda farkındalık faaliyetini ve çalışmasını gerekli kılıyor. Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra farkındalık artırıcı faaliyetler de gerçekleştiriyoruz."

Kılıç; siyasi görüş, medeni hal, engellilik, cinsiyet gibi ayrımcılık temellerinin her biriyle ilgili web sayfalarında bilgilendirici paylaşımlar yaptıklarını sözlerine ekledi.