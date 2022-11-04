Sakarya'da halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde halk otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2022 11:48, Son Güncelleme : 04 Kasım 2022 11:52
Göl Mahallesi Sakarya Caddesi'nde seyreden Hüsamettin Uyğur (35) idaresindeki 54 SI 890 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.K'nin kullandığı 54 J 6522 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Uyğur'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan otobüs şoförü ve 4 yolcu, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye personeli tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Uyğur'un cesedi, İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız