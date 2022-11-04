'Şeffaf makam odasını' vatandaşın ayağına götürüyor

- Burdur'un Bucak ilçe Belediye Başkanı Emrullah Ünal, kentin işlek noktalarına taşınan şeffaf makam odasında halkla buluşarak dertlerine çare arıyor.

Her hafta pazartesi günleri bir mahalledeki kaldırıma yerleştirilen şeffaf plastik fanus içindeki makam odasında ilçe sakinleriyle bir araya gelen Ünal, sıkıntılar ve talepleri dinliyor.

- "20 mahallemizi sırayla dolaşacağız"

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, AA muhabirine, yeni belediyecilik anlamında şeffaf makam odası uygulamasını ilçenin en büyük mahallesi Konak'tan başlattıklarını söyledi.

Vatandaşları şeffaf odada birim müdürleri ve başkan yardımcılarıyla ağırladıklarını belirten Ünal, onların dertlerine derman olmaya çalıştıklarını, fikir ve önerilerini dikkate aldıklarını aktardı.

Ünal, vatandaşın ayağına gittiklerini ifade ederek, "Bazı vatandaşlarımız belediyeye gelemiyor, bazılarına uzak geliyor. Bazen de 'Geldim, başkanı bulamadım.' ya da 'Başkanla beni görüştürmediler.' gibi birtakım sıkıntılar yaşanıyordu. Biz de makam odamızı sokaklarımızda, mahallelerimizde vatandaşlarımızın hizmetine sunduk." dedi.

İlçede yaşayanların uygulamadan oldukça memnun kaldığını dile getiren Ünal, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın sorunlarına bu uygulamayla hızlı ve anında çözüm buluyoruz. Hemen o an ilgili birim müdürümüze telefon ediyoruz veya müdürlerimizi yanımıza çağırıyoruz, sorunu aktarıyoruz. Şeffaf makam odamızı dışarıdan vatandaşlarımız görüyor. İlgisini çekiyor. Bazen merak ediyorlar, içeri girip, hal hatır soruyorlar. Yüz yüze anında görüşme yapmak açısından gayet güzel bir uygulama oldu. Bu üçüncü haftamız, 20 mahallemizi sırayla dolaşacağız."

- "Suyla ilgili sıkıntımız vardı, onu ilettik"

Alaattin Mahallesi Muhtarı İsmail Tuncer de yakın çevrede böyle bir uygulamayı daha önce görmediğini vurgulayarak, "Halkın içinde, halkı dinlemeye yönelik güzel bir ortam oluşturulmuş. Bizim de suyla ilgili sıkıntımız vardı, onu ilettik." ifadesini kullandı.

Talebini Ünal'a ileten üniversite öğrencisi Rabia Şahin ise diğer illerde görmediği şeffaf makam odası uygulamasını beğendiğini, başkanla açık havada daha rahat görüşebildiğini kaydetti.

Beşinci sınıf öğrencisi Fadime Kuzgun da Başkan Ünal'dan, sınıfına akıllı tahta istediğini anlattı.