Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2022 12:23, Son Güncelleme : 04 Kasım 2022 12:24
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröre ve teröriste karşı mücadelesinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız