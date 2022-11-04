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İmamın tayini çıkınca 740 nüfuslu köyde farklı soyadıyla yaşayan kimse kalmadı

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt'te farklı soyada sahip tek kişi olan imamın tayininin çıkması ve yerine görevlendirilenin de köylülerin akrabası olmasıyla köyde farklı soyadı taşıyan kimse kalmadı- Muhtar Emrullah Yeşilyurt:- "Sadece imamımızın soyadı değişikti. Onun tayini çıktı. Yeni gelen imam da akrabamız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2022 13:15, Son Güncelleme : 04 Kasım 2022 13:44
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İmamın tayini çıkınca 740 nüfuslu köyde farklı soyadıyla yaşayan kimse kalmadı

İmamın tayini çıkınca 740 nüfuslu Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyünde farklı soyadı taşıyan kimse kalmadı.

İmam dışında herkesin "Yeşilyurt" soyadını taşıdığı 100 haneli, 740 nüfuslu Aksöğüt'te 26 yıldır görev yapan imam Mehmet Şafi Sevcan'ın, Ballıkaya köyüne tayininin çıkmasının ardından 13 yıldır Şanlıurfa'da imamlık yapan ve köylülerin de akrabası olan Akif Yeşilyurt köye tayin edildi.

Yeni imamın göreve başlamasıyla köylülerin tamamının soyadı "Yeşilyurt" oldu.

Muhtar Emrullah Yeşilyurt, AA muhabirine, 4 kardeş olan dedelerinin yaklaşık 140 yıl önce kurduğu köyde yaşayanların renkli görüntüler oluşturduğunu söyledi.

Köyde bundan önce imam dışında herkesin aynı soyadını taşıdığını anımsatan Yeşilyurt, "Sadece imamımızın soyadı değişikti. Onun tayini çıktı. Yeni gelen imam da akrabamız. Şu anda imamımız dahil 740 kişi aynı soyadı taşıyor. Okulda görevli öğretmenler ise köyde yaşamıyor." dedi.

Köyde adaş olan öğrencilerin okulda zaman zaman karışıklığa neden olduğunu da dile getiren Yeşilyurt, öğretmenlerin öğrencileri, "Muhammet 1, Muhammet 2, Muhammet 3" şeklinde sıraladığını anımsattı.

- "Akşam eve gelmediği zaman çocuğumu merak etmiyorum"

Cami imamı Akif Yeşilyurt da 23 yıl aradan sonra doğduğu köye atanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yeşilyurt, "Allah kısmet etti ve buraya atandım. Allah bizlere güzel hayırlar, güzel işler yapmayı nasip etsin. Köyümüzün hepsi akraba. Köyde yabancı kimse yok. Akşam eve gelmediği zaman çocuğumu merak etmiyorum. Biliyorum ki ya kardeşimin ya amcamın evindedir." ifadelerini kullandı.

Köylülerden Mehmet Yeşilyurt da adaş olan kişilerin karışıklığa neden olduğu köyde farklı anılar biriktirdiklerini aktardı.

Okulda adaş olanların bazen baba ismiyle de çağrıldığını bildiren Yeşilyurt, "Öğretmen bir öğrencinin ismini söylediğinde aynı anda iki kişi beraber kalkabiliyor." dedi.

Bu durumun bazen banka ve diğer kurumlarda da karışıklık olduğuna dikkati çeken Yeşilyurt, şöyle devam etti:

"Yeşil kart için ilgili kuruma gittim. Benimle adaş olan amcamın oğluyla ismimiz karışmıştı. Bu yanlışı düzeltmek için bir hafta uğraştım. Bir defa da yeşil kartımı getirmişlerdi. Adımı ve baba adımı sordular. Babamın adının Abdullah olduğunu söyledim. Bir akrabam da benimle adaş ve babasının adı Abdullah diye karışıklık oldu. Yeşil kartım iptal oldu. Bunu sorduğumda adıma tapu göründüğünü söylediler. Adıma herhangi bir tapu olmadığını söyledim. Tapuya gittim ve benimle 80 yaşındaki bir akrabamın isimlerinin karıştığını öğrendim."

Adına bir kurumdan para cezası gelen teyzesinin oğlu İshak Yeşilyurt'un ilgili kuruma gidip borcunu ödediğini fakat onun yerine bir adaşının borcunun silindiğini anlatan Yeşilyurt, yaşanan karışıklıklara da alıştıklarını bildirdi.

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Abdullillah Yeşilyurt da köyde adaşı olan iki kişinin bulunduğunu söyledi.

"Bazen bankalardan kartlarımız geliyor. Üzerinde kimlik numarası olmadığı için karışıklık oluyor." diyen Yeşilyurt, köyün bu durumunun dikkati çektiğini belirtti.

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