Düzce'de belediye otobüsünde rahatsızlanan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi
Düzce'de belediye otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2022 14:19, Son Güncelleme : 04 Kasım 2022 15:14
Güzelbahçe-Düzce hattında çalışan otobüse binen genç kadın, bir süre sonra rahatsızlandı.
Durumu fark eden şoför Engin Arslan, güzergah değiştirerek Düzce Atatürk Devlet Hastanesine gitti.
Arslan, yolcuyu acil servis girişine getirerek sağlık personeline teslim etti.
Tedavi altına alınan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, yolcunun otobüsle hastaneye getirilme anı araç içi kamerasına yansıdı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız