Doktor'un sistemine girildi, erkek hastaya 'hamile' teşhisi konuldu

Genel cerrah Op. Dr. Turgay Tuğ, kendisi ve hastaneye gelen ihbarlar üzerine sistem üzerinde inceleme yapmasının ardından ekim ayında 9 rapor düzenlendiğini fark etti.

Raporların içeriklerini kontrol eden Tuğ, farklı kentlerde yaşayan ve kendi hastası olmayan bir erkek hastaya "gebelik tetanosundan dolayı ölüm", "çalışır" olarak belirtilen bir kişiye "ölüm" şeklinde raporlar hazırlandığını gördü.

Durumu hastane yönetimi ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildiren Tuğ, savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

- "Bu bir hackerlik işi"

Tuğ, gazetecilere, olayı 10 gün önce adına rapor yazılan hastalardan birinin görev yaptığı hastaneyle iletişime geçmesiyle öğrendiğini söyledi.

Duyduklarına inanamadığını belirten Tuğ, "Hemen raporu geri çektik. Bu bir hackerlik işi ve böyle bir şey olamaz. O şahıs da savcılığa başvurmuş." dedi.

Adana'dan arayan vatandaşın tedavi amacıyla gittiği hastanede kayıtlarda ölü olarak geçtiğini, kendisine ulaşarak bu durumun nedenini sorduğunu aktaran Tuğ, şunları kaydetti:

"10 günlük rapor verilmiş, iş yeri hekimliğinden doğru. Şahıs Adana'da, ben Zonguldak'tayım. Adam burada çalışmıyor, ben onların hekimi değilim. Fakat adama bir rapor, bu sistemden nasıl veriliyorsa bir şekilde verilmiş ve 'ölüm' denilmiş. O gün istirahat verilen adama 'ölü' yazılmış. Adana İl Sağlık Müdürlüğünden tekrar aradılar, izah ettik. 'Ölüm desek, belge doldurmamız gerekiyor.' dedik. O sistemde ölüm belgesi doldurulmamış. Bunu Sağlık Müdürlüğü bile anlamış değil. Böyle enteresan bir tablo."

Durumu yetkililere ilettiğini, savcılığa da suç duyurusunda bulunduğunu dile getiren Tuğ, şüpheli ya da şüphelilerin bulunmasını istediğini sözlerine ekledi.