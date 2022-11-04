Amasra'daki maden faciasında can kaybı 42'ye yükseldi
Bartın'daki maden kazasında hastaneye kaldırılan ve 3 haftadır İstanbul'da tedavisi süren maden işçilerinden biri hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2022 15:34, Son Güncelleme : 04 Kasım 2022 15:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından tedavisi süren madencinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamasında, "Bartın'daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum"Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız