Mahkumlara uyuşturucu temin eden 14 infaz ve koruma memuru adliyede

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hüküm ve hükümözlü bulunan şahıslara uyuşturucu ve uyarıcı madde sağladığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon başlatmıştı. Teknik ve fiziki takip sonucu Karabük, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir ve Konya'da gerçekleştirilen operasyonda 14 infaz koruma memuru ve 8 sivil yakalanarak gözaltına alınırken, 1 kişinin ise aranması devam ediyor.

Karabük Emniyet Müdürlüğü'nde 3 gün süren sorguları tamamlanan 14'ü koruma infaz memuru olmak üzere 19 kişi sağlık kontrolünden sonra Karabük Adliyesine sevk edildi. Ankara, Konya ve Afyonkarahisar'da gözaltına alınan 3 kişinin ise SEGBİS aracılığı ile savcılıkça ifadeleri alınacak.

Koğuşlarda uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonda gözaltına alınan gardiyan ve sivillerin ikametleri ile Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndaki üç koğuşta yapılan aramalarda 558 adet hap, daralı ağırlığı 97,96 gram gelen Hint keneviri tohumu, 2 adet görüntülü MP3 çalar, 5 adet hafıza kartı, 5 adet ucu sivriltilmiş şiş, 9 parça halinde kırık vaziyette pembe renkli extacy maddesi olduğu değerlendirilen haplar, 25 parça kırık vaziyette turuncu renkli uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen haplar, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, birer adet Canik marka ruhsatsız silah, namlusu açık kurusıkı silah, Zoraki marka kurusıkı silah, 3 adet şarjör, 9 adet fişek ile 78 adet kurusıkı fişeği, daha önce kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda hap kapsülleri ele geçirilmişti.