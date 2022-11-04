Sevgilisini dövüp 5 yerinden bıçaklayan doktora 20 yıl hapis istemi

Olay, 24 Temmuz'da merkeze bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Bir hastanede anestezi doktoru olan Sinan Bulut ve sevgilisi Dilan T. arasında akşam yemeğinde kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, Sinan Bulut'un Yenimahalle'deki evinde de devam etti. Tartışma sırasında Bulut, mutfaktan aldığı bıçakla Dilan T.'yi kolundan, bacağından ve sırtından 5 bıçak darbesiyle yaraladı, ardından da dövmeye başladı. Dilan T., Sinan Bulut'un elinden kurtulup komşularına sığındı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dilan T., ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Gözaltına alınan Bulut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili iddianamesini hazırlayan savcı, doktor Bulut için 'Kadına karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20'yıla kadar hapiz cezası istedi. Dava, Elazığ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. İddianamede, Sinan Bulut'un alınan ifadesinde ilk olarak bıçakla kendisine saldıranın Dilan T. olduğunu, kendisine yönelik hakaretlerinden dolayı sinirlenerek bıçağı eline aldığını beyan ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Sinan Bulut'un TCK 29/1 çerçevesinde haksız tahrik hükümlerinden yararlanmak için yapılan savunmasına itibar edilmeyeceği, ifadesinde kendisi uyurken kafasına aldığı darbeyle uyandığını, uyandığında Dilan T.'nin kendisini vurduğunu ve kendisine bıçakla saldırdığını beyan etmiş ise de aldırılan doktor raporunda kafasına aldığı darbeye ilişkin bir yaralanmanın belirtilmediği, raporda sağ kaş medialinde 5x1 cm'lik hiperemi, sol göz inferomedialinde 0,5x0,1 cm ebadında abrazyon her iki kolda ve ön kolda sağ göğüs inferolateralinde ve sağ tibia önünde muhtelif sayı ve ebatlarda abrazyon mevcut olduğunun belirtildiği, bu haliyle Sinan Bulut'un TCK 29/1 çerçevesinde haksız tahrik hükümlerinden yaralanmak için yapılan savunmasına itibar edilmeyeceği, buna karşılık Dilan T.'nin alınan ifadesinde her ne kadar Sinan Bulut'a saldırmadığını beyan etmiş ise de müştekinin doktor raporunda yaralanmasının sabit olduğu, Dilan T.'nin Sinan Bulut tarafından bıçakla saldırıya uğraması üzerine saldırının devam etmemesi için ve saldırıyı defetmeye çalışırken yapmış olduğu karşı savunma sırasında Sinan Bulut'un raporda belirtildiği şekilde muhtelif yerlerinde abrazyon oluşturacak nitelikte yaralanmasının hayatın olağan akışına uygun olduğu, şüpheli Sinan Bulut'un mahkemenizce yargılanmasının yapılarak eylemine uyan TCK'nın 82/1.f, 35 maddesi gereğince cezalandırılmasına kamu adına iddia ve talep olunur."