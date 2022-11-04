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Bu ilçede yaşayan 4 kişiden 1'i yabancı

Yılda 10 milyondan fazla turistin tatil yaptığı Antalya, zamanla yabancıların yaşam için tercih ettiği kent haline dönüştü. Bu yıl 819 yabancı yatırımcının şirket kurduğu, ikamet için izin verilen yerleşik yabancı sayısının 178 bine ulaştığı kentte, 130 ülkeden 20 bin 872 sigortalı çalışan bulunuyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yabancı nüfusu artan Konyaaltı ilçesinde yaşayan 4 kişiden 1'i ise yabancı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Kasım 2022 15:57, Son Güncelleme : 04 Kasım 2022 15:58
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Bu ilçede yaşayan 4 kişiden 1'i yabancı

Türk turizminin gelişimiyle yılda 10 milyondan fazla turisti ağırlayan Antalya, zamanla yabancıların yaşamak için tercih ettiği kent haline dönüştü. 130 ülkeden 20 bin 872 sigortalı çalışanın bulunduğu Antalya'da ikamet için izin verilen yerleşik yabancı sayısı 178 bine yaklaştı.

Vali Ersin Yazıcı, geçen ay düzenlediği basın toplantısında ikamet izni verilenler arasında 50 bin kişi ile Rusların ilk sırada yer aldığını belirtti. Vali Yazıcı, Rusları, 22 bin 673 kişi ile Kazakistan, 18 bin 495 kişi ile Ukrayna, 11 bin 500 kişi ile Kırgız ve 11 bin 300 kişi ile İranlı'ların izlediğini açıkladı.

SAVAŞ SONRASI ARTAN YABANCI YERLEŞİMİ, KONUT SATIŞINA YANSIDI
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası 2 ülke insanının da yaşamayı tercih ettiği Antalya'da yerleşik yabancı sayısındaki son aylardaki artış konut satışı başta olmak üzere kentin ticari yapısına da yansıdı. Konut fiyatlarının arttığı kentte, bazı mahallelerde kiralık ev bulma sorunu da yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekim ayı itibarıyla Antalya'da satışı yapılan 55 bin 66 konutun, 14 bin 656'sını yabancılar satın aldı.

BU YIL 819 YABANCI ŞİRKET KURULDU
Antalya'ya yerleşen yabancılar zamanla yatırım yapmaya ve kent ticaretinde rol almaya başladı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre, 16 Eylül itibarıyla yabancıların kurduğu şirket sayısı 5 bin 317'ye ulaştı. Kentte 2018 yılında 400, 2019'da 473, 2020'de 421 ve 2021'de 554, 2022'de 819 yabancı şirket kuruldu. Antalya'ya yatırım yapan ülkeler arasında 869 şirketle Rusya ilk sırada, ardından 692 şirketle Almanya, 614 şirketle İran, 263 şirketle Azerbaycan, 223 şirketle Ukrayna ve Hollanda, 198 şirketle Suudi Arabistan, 188 şirketle İngiltere, 176 şirketle Kazakistan ve 163 şirketle Fransa yer aldı.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra kentteki yabancı sermayeli şirket yatırımında hızlı artış yaşandı. 2021'de Rusya kaynaklı 70 yabancı şirketin kurulduğu Antalya'da 16 Eylül itibarıyla 2022'de kurulan şirket sayısı 222 oldu. Bu yıl kentte en fazla şirket kuran Rusya vatandaşlarını, 101 şirketle İran, 95 şirketle Almanya, 49 şirketle Ukrayna takip etti. Yabancıların kurduğu şirketlerin sektörel dağılımında bilişim, gayrimenkul faaliyetleri, tarımsal ürünlerin ticareti, seyahat acentesi-tur operatörü, uzmanlaşmış destek hizmetleri, inşaat faaliyetleri, restoran- yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri ilk sıralarda yer aldı.

YABANCI NÜFUS YOĞUNLUĞU PAZAR VE SOKAKLARA YANSIDI
Savaş sonrası Antalya'da bazı mahallelerin demografik yapısında da değişiklikler yaşandı. Kentte yabancıların yaşamayı tercih ettiği ilçelerden Konyaaltı'nda Hurma, Sarısu ve Liman mahalleleri, Alanya'da Kargıcak, Mahmutlar, Kestel ve Avsallar mahalleleri, Muratpaşa'da Topçular Mahallesi, Döşemealtı'nda ise AOSB2 ve AOSB3 mahalleleri yabancıların yeni ikamet izin başvurularına kapatıldı. Yerleşik yabancılardan Rus ve Ukraynalı'ların çoğunlukta yaşadığı Konyaaltı ilçesindeki demografik değişim, cadde, sokak ve pazarlarda gözle görülür hale geldi.

Her yıl on binlerce turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili'ni çevreleyen ilçe, tatilcilerin konakladığı turistik tesisleri barındıran turizm merkezi görünümünden site ve apartmanlarında yabancıların yaşayıp markette, pazarda alışveriş yaptıktan sonra otobüs duraklarında bekleyip, kafe ve restoranlarda vakit geçirdiği kent haline geldi. Farklı milletlerden insanların yaşam için tercih ettiği ilçe, kozmopolit yapısıyla dikkati çekti. İlçedeki yabancı popülasyonu konut fiyatlarını olumsuz etkiledi. Konut sıkıntısının yaşandığı ilçede kiralık ev fiyatları aylık 50 bin liraya kadar yükseldi.

YABANCI GELİN, DAMAT
Türk kültürünü öğrenmeye çalışanların Türkçe kursuna katıldığı ilçede nikah salonlarındaki yabancı evlilikler de arttı. Konyaaltı ilçesinde bu yıl yabancılarla 130 evlilik gerçekleştirildi. 46 Rus, 14 Ukraynalı kadın, 2 Rus, 4 Ukraynalı erkek nikah kıydı. Yabancı gelin ve damadın 22 evlilik yaptığı ilçede Rus ve Ukraynalı 3 çift hayatlarını birleştirdi.

Nüfusu 2021 yılına göre 199 bin 609 olan ilçede yabancı yoğunluğunu Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, şu sözlerle anlattı:
Yaptığımız incelemeye göre, ikamet alıp Konyaaltı'na yerleşen, oturan yabancı sayısı yaklaşık 30 bin. Bunun üzerine vatandaşlık hakkı kazanıp da şu anda Konyaaltı'nda oturmaya devam eden ama bugün artık Türk vatandaşı olan kişileri de eklediğimizde bu sayının 50 bini bulacağını tahmin ediyoruz. Yani Konyaaltı'nda sokakta gördüğünüz hemen hemen 4 kişiden 1'i yabancı."

İlçede yaşayan İrina Zernina, "Ben 15 senedir Konyaaltı'nda yaşıyorum. Yabancıyım ama kendimi Türk gibi görüyorum. Son dönemde gelenlere sosyal medya aracılığıyla yardım etmeye çalışıyoruz. Okul, kreş, yemek, mağaza gibi konularda birbirimizle yardımlaşıyoruz. Yeni gelenlerin entegre olmasına, Antalya'da, Konyaaltı'nda kaliteli hayat yaşanmasına yardımcı oluyoruz" dedi.

'TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR'
Gayrimenkul firması ortaklarından Sergiy Volchenkov ise Konyaaltı'nda 20 yıldır yaşadığını belitti. Yabancıların Antalya'da, Türkiye'de gayrimenkul alımında yardımcı olduklarını anlatan Volchenkov, "Son zamanlarda büyük talep oluştu. Rusya, Ukrayna, farklı ülkelerden Antalya için talep patlaması yaşanıyor. İlk defa talep mevcut konut sayısından fazla. Müşterilerimize konut bulmakta zorlanıyoruz. Konyaaltı, denize, plajlara ulaşım kolaylığı nedeniyle ilgi çekiyor. Deniz ve dağın arasında çok güzel bölge, o nedenle seviliyor. İnsanlar sahilde yürüyüp, denize yüzmek için ulaşım sorunu yaşamıyor" diye konuştu.

Yatırım danışmanlığı firması kurucusu Nadezda Pelit ise "20 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Savaştan sonra Antalya'ya Rus dili konuşan çok kişi geldi. Antalya'da yatırım potansiyelini gördüğümüz için kurduğumuz şirket aracılığıyla yatırım danışmanlığı yapıyoruz. Rusça konuşulan ülkelerden girişimcilerin Antalya'da yatırımlarını değerlendirmesine yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

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