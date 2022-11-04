SGK'dan 'daratumumab' etkin maddeli ilacın bedelinin ödenmesi kararı

Ancak İzmir Sgk' ya yapılan ve ödenmesi belirli ve sıkı şartlara bağlı olarak belirlenen Daratumumab Etkin Maddeli Darzalex isimli kanser ilacının ödenmesi hususunda yapılan başvuru sonucunda, İzmir Sgk tarafından talebin görüş almak üzere Sgk Genel Müdürlüğü'ne gönderildiği ve olumlu sonuçla hastaya ilaç bedelinin ödenmesine karar verildiği öğrenilmiştir.



Bu konuyla ilgili olarak kanser hastası olan H.Ö.G.'nin avukatları Haydar SEYFİ ve İnci KARAMERCAN CİHAN ile yapmış olduğumuz görüşmede bize;



"Aslında bizim yapmış olduğumuz idari başvuru bir emsal niteliği taşımakta olup, benzer nitelikteki tüm kanser hastaları için kullanılabilecek niteliktedir. Ancak başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken bazı kritik hususlar vardır. Bunlardan en önemlisi Sağlık Uygulama Tebliğinin titizlikle incelenmesi ve ilgili hasatayı kapsayıp kaspsamadığının ya da hangi şartlar altında kapsayabileceğinin belirlenmesi, gerekirse hastaya tedavi uygulayacak doktor ile iş birliği içerisinde çalışılması hususudur. Müvekkilimize kanser teşhisi yurtdışında konulmuş olup, Daratumumab Etkin Maddeli Darzalex isimli ilacın Sgk tarafından karşılanması hususu öncelikle başkaca bazı ilaçlara ait prosedürleri tamamlamasını gerektirmektese de endikasyon dışı ilaç başvurusunun onaylanması ve hastalığın aciliyeti nazara alındığında başvurumuz olumlu sonuçlanmıştır.

Ayrıca her ne kadar bazı kanser ilaçları SGK tarafından doğrudan karşılanmasada, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Ve İlaç Kurumuna yurtdışı ilaç uygunluk belgesi alınması konusunda başvuru yapılması ve buradan onay alınması halinde, ilaç bedelleri SGK tarafından karşılanabiliyor. Ancak kurumun olumsuz yanıt vermesi halinde; Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu'nun ret cevabı işleminin iptaline ilişkin yürütme durdurma talepli idari dava açmak mümkün. Zira kurumun olumsuz cevap vermesi halinde SGK tarafından da red cevebı alınması olasılığı yüksek. Bu nedenle de SGK'ya karşı duruma göre iş mahkemesi duruma göre idare mahkemesi'ne ilacın temini için ihtiyati tedbir/ yürütme durdurma talepli dava açılması mümkün. Bu sayede davanın açılması sonucu alınacak tedbir kararı ile ilaç bedellerinin Sgk tarafından karşılanması sağlanıyor.

Ancak son dönemlerde Sgk kanser ilaçlarının bedelinin ödenmesi konusundaki idari başvuru sürecini acele olarak yürütmeye başlamış bulunmakta ve bu konuya özel önem vermektedir. Bunun için öncelikle Sgk'ya durumu detaylıca izah eden bir dilekçe hazırlanması gerekmekte. Bu dilekçenin titizlikle yazılması ve tüm detayları içermesi önem taşımaktadır. Yani talebiniz belli ve net olmalıdır. Bu sayede doğru idari başvuru süresci yürütülmesi halinde hiç dava açılmadan dahi kanser ilaçlarının ücretsiz olarak Sgk tarafından karşılanmasını sağlanmak mümkün hale geliyor. Yanlış yapılan başvurular olumsuz sonuçlar alınmasına ve gereksiz yere dava aşamasına geçilmesine akabinde de uzun süren dava sürecine sebebiyet verebiliyor.

Bizim müvekkilimiz için yaptığımız son başvurumuz sadece 4 gün içerisinde sonuçlandı ve müvekkilimizin kanser ilacının Sgk tarafından karşılanmasını sağladık. Bu sayede müvekkilimiz hiçbir dava süreci ile uğraşmaksızın stersiz bir şekilde ilaçlarını kullanmaya başladı. Bu konuda çok hassas olmakta fayda var. Zira anayasal güvence altına alınmış olan ve sosyal devlet ilkesi gereği vatandaşların kanser gibi tehlikeli bir hastalıkda acil ve maliyetsiz olarak tedavilerinin sağlanması hususu bizce hukuki bir gerekliliktir. Bu bağlamda biz de aynı hassasiyeti göstererek dilekçemize hızlı bir şekilde cevap ve onay veren başta İzmir Sgk görevlileri olmak üzere tüm idari personele bu hassasiyetlerinden ötürü teşekkürü bir borç biliriz. Aksi halde hukuki yola başvurulması söz konusu olacak ki hem müvekkilimizin tedavisi gecikecek hemde kurum daha fazla para ödemek zorunda kalacaktı.

Bizim temel prensibimiz en hızlı ve en maliyetsiz şekilde müvekkillerimizi çözüme ulaştırmak, sağlıklarına ulaşmalarına nispeten de olsa fayda sağlamaktır."

Teşekkür ederiz.

