Elazığ'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü
Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2022 17:41, Son Güncelleme : 04 Kasım 2022 17:47
Sürsürü Mahallesi İmam Efendi Bulvarı yakınlarında bir iş yerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, tabancayla ateş açılması sonucu 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı kişi, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildiği sırada yolda öldü.
Polis ekipleri, olaya ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız