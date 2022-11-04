Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2022 19:23, Son Güncelleme : 04 Kasım 2022 19:30
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in eşi Ingrid Schulerud da yer aldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız