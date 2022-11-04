Bakan Ersoy: Türkiye artık turizmde en üst ligde yarışıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin hem turist sayısında hem de gelirinde çok hızlı büyüyerek örnek ülke konumuna geldiğini söyledi.

Ersoy, Alsancak Garı'nda düzenlenen İzmir Gençlik Buluşması'nda güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Ersoy, siyasete ilgili gençlerin sorularının kendisini umutlandırdığını, sevindirdiğini söyleyerek, "Sizin bize sorularınızın olması, beklentilerinizin olması beni umutlandırıyor. Sizler bizden talep edeceksiniz ki biz dinç olacağız, daha da motive olacağız, daha fazla çalışacağız. Size kendimizi ispat etmek için daha da gayretli olacağız. O açıdan bu tablo beni mutlu ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizmin bu dönem stratejik sektörler arasında olduğunu açıklamasıyla, sektörde çok ciddi yatırımların yapıldığına işaret eden Ersoy, yeni yatırım alanları açıldığını kaydetti.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizmde çok ciddi bir noktaya geldiğine ve lig atladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye turizmde artık bir üst ligde, en üst ligde yarışıyor. Bunu da yaparken rakiplerinden çok daha hızlı büyüyor. Hem turist sayısında hızlı büyüyor hem gelir açısından çok hızlı büyüyor. O açıdan da örnek bir ülke haline aldık. Tabii bunu yaparken bizi rakiplerimizden ayrıştıran, bizim farklılıklarımızı ortaya çıkaran en önemli şey kültür ve sanatımız. Her ülkenin kültürü ve sanatı onu rakiplerinden ayrıştıran noktaları. Biz kültür ve sanatımıza da yatırım yapmalıyız. Oradaki potansiyelimizi, zenginliğimizi ön plana çıkarmalıyız ve rakiplerimizden ayrışarak daha nitelikli turistleri çeken cazibe noktaları haline gelmemiz lazım. Kültür ve sanatla turizmdeki birliğimizi ve gelirimizi artırmalıyız. Elde ettiğimiz geliri de kültür ve sanata aktararak kültür ve sanatımızın daha hızlı gelişmesini, kültür ekonomisinin daha hızlı büyümesini sağlamamız lazım. Bu döngüyü, ekosistemi çok iyi kurduk. Çok da hızlı geliştiriyoruz."

Türkiye'nin gelişmesi için gençlerin çok istekli olması gerektiğinin altını çizen Ersoy, "Türkiye vizyonunu 28 Ekim itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar. Bu kapsamda ülkemiz sanayi olsun, ticaret olsun, teknoloji olsun, savunma sanayi olsun, kültür olsun, sanat olsun, turizm olsun birçok noktada Yüzyıl Vizyonlarını ortaya koymaya başladı. Bunların ilki de 29 Ekim'de açtığımız Togg fabrikası ve banttan çıkan ilk yerli araçlarımız. Bunun gibi yüzyılın ihtiyacı olan, gerekliliği olan birçok üretimi, birçok önceliği ülkemiz dünyaya örnek olacak şekilde üretecek." dedi.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin birçok alanda öncü ülkeler arasında yer aldığını ve alacağını, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğini, bunları gerçekleştirmek için de gençlerin vizyonuna, azmine, çalışkanlığına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından İzmir Gençlik Buluşması basına kapalı devam etti.